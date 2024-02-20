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Чуха Афанасий Лазарьевич

Место рождения

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Чуха Лазарь Савельевич

Мать: Чуха Матрена

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Калафат Акилина Афанасьевна

Мать ребёнка: Чуха Феодора Федоровна

Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
1849

Сын: Чуха Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Чуха Феодора Федоровна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-9
Рождение ребёнка
20.04.1863

Сын: Чуха Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Чуха Мария Лазаревна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-5,зап.-15
Рождение ребёнка
20.04.1863

Сын: Чуха Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Чуха Феодора Федоровна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
РАДО ф-426-1-1 / стр.-6 /.Николаевская церковь м/к 1863г /.зап.№ 6 /
Рождение ребёнка
09.03.1866

Сын: Чуха Лазарь Афанасьевич

Мать ребёнка: Чуха Мария Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-84,зап.-30
Рождение ребёнка
01.06.1871

Сын: Чуха Константин Афанасьевич

Мать ребёнка: Чуха Мария Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-238,зап.-16
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуха Мария Лазаревна

Смерть
Неизвестно
Россия Донецкая обл с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
Похороны
Неизвестно
Россия Донецкая обл.,с.Красная Поляна / Новая Каракуба /
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