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Чуха Лазарь Афанасьевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1866

Отец: Чуха Афанасий Лазарьевич

Мать: Чуха Мария Лазаревна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-84,зап.-30
Смерть
Неизвестно
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