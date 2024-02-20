Фуното/Фонотов/Баркэт Илья Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1830
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Ильич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Ильич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт София
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Около 1848
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /