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Фуното/Фонотова/Баркэт София

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

17.07.1883

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Трифон Ильич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
До 1830

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Ильич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
17.07.1883
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1883г.лист-137,зап.-22,ГАДО,Ф - 426-1-4
Похороны
18.07.1883
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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