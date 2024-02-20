Фуното/Фонотов/Баркэт Христофор Саввия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФуното/Фонотов/Баркэт Христофор Саввия

Фуното/Фонотов/Баркэт Христофор Саввия

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.01.1883

Дата смерти

31.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1883

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Мать: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
31.03.1885
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close