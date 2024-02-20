Пичахчи (Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Матрона Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичахчи (Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Матрона Саввична

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

14.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1871

Отец: Фуното/фонотов/ Баркэт Савва Васильевич

Мать: Фуното / Фонотова /тараш Мария Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.10.1892

Муж: Пичахчи Василий Николаевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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