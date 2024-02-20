Пичахчи Василий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.10.1892
Жена: Пичахчи Матрона Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно