Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Харт-Алан) Надежда Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.09.1904
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Фунотов/фонотов/ Георгий Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
17.03.1906
Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
16.10.1907
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Фунотов/фонотов/ Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно