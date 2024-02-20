Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Харт-Алан) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Харт-Алан) Надежда Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
19.09.1904

Муж: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Фунотов/фонотов/ Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
17.03.1906

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
16.10.1907

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Фунотов/фонотов/ Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Николай Афанасьевия

Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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