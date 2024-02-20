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(Фунотова/Фонотова/) Мария Афанасьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

16.10.1907

Дата смерти

14.10.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907

Отец: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Надежда Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
14.10.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
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