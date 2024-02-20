(Фунотова/Фонотова/) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фунотова/Фонотова/) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

27.01.1898

Дата смерти

14.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1898

Отец: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич

Мать: Фунотова/фонотова/ Александра Федоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
14.03.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
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