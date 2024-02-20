Фунотова/Фонотова/ (Заяц) Александра Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти30.03.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Заяц Федор Саввич
Мать: Заяц Лукерия Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.03.1894
Сын: Фунотов/фонотов/баркэт Савва Афанастевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
27.02.1896
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
27.01.1898
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотова/ Афанасий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/