(Фунотова/Фонотова/ Баркэт) Мария Афанасьевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения27.02.1896
Дата смерти08.06.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1896
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
08.06.1899
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд с.Новая Каракуба/Красная Поляна/