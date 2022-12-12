Львов Яков Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1876
Дата смерти18.07.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1876
Отец: Львов Леонтий
Мать: Львова Анна
Рождение ребёнка
14.11.1903
Мать ребёнка: Львова Клавдия Филипповна
Рождение ребёнка
20.10.1905
Мать ребёнка: Львова Клавдия Филипповна
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна
Мать ребёнка: Львова Клавдия Филипповна
Рождение ребёнка
?.05.1911
Мать ребёнка: Львова Клавдия Филипповна
Никольское, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Рождение ребёнка
14.03.1924
Дочь: Окунева Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Львова Клавдия Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.07.1936