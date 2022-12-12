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Львов Яков Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1876

Дата смерти

18.07.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1876

Отец: Львов Леонтий

Мать: Львова Анна

Рождение ребёнка
14.11.1903

Сын: Львов Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Львова Клавдия Филипповна

Рождение ребёнка
20.10.1905

Сын: Львов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Львова Клавдия Филипповна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна

Мать ребёнка: Львова Клавдия Филипповна

Рождение ребёнка
?.05.1911

Сын: Львов Макар Яковлевич

Мать ребёнка: Львова Клавдия Филипповна

Никольское, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Окунева Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Львова Клавдия Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.07.1936
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