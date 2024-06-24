Львова (Лялина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Львова) Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Львов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Львова) Варвара Ленонтьевна
Отец ребёнка: Львов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Львов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Львова) Татьяна Ленонтьевна
Отец ребёнка: Львов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Львова) Аксинья Ленонтьевна
Отец ребёнка: Львов Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Львов Леонтий
Рождение ребёнка
20.10.1876
Отец ребёнка: Львов Леонтий
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно