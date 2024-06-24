Львов Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Львова) Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Львова) Варвара Ленонтьевна
Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Львова) Татьяна Ленонтьевна
Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Львова) Аксинья Ленонтьевна
Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Львова (Лялина) Анна
Рождение ребёнка
20.10.1876
Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно