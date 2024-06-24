Львов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Львова) Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Львова) Варвара Ленонтьевна

Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Семеон Ленонтьевич

Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Львова) Татьяна Ленонтьевна

Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Львова) Аксинья Ленонтьевна

Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова (Лялина) Анна

Рождение ребёнка
20.10.1876

Сын: Львов Яков Леонтьевич

Мать ребёнка: Львова (Лялина) Анна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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