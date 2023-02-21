Львова (Кривочкина) Клавдия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1879
Дата смерти26.06.1962
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1879
Рождение ребёнка
14.11.1903
Отец ребёнка: Львов Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.10.1905
Отец ребёнка: Львов Яков Леонтьевич
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна
Отец ребёнка: Львов Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
?.05.1911
Отец ребёнка: Львов Яков Леонтьевич
Никольское, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Рождение ребёнка
14.03.1924
Дочь: Окунева Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Львов Яков Леонтьевич
Смерть
26.06.1962