Львова (Кривочкина) Клавдия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Кривочкина) Клавдия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1879

Дата смерти

26.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1879

Отец: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Мать: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
14.11.1903

Сын: Львов Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Львов Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.10.1905

Сын: Львов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Львов Яков Леонтьевич

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна

Отец ребёнка: Львов Яков Леонтьевич

Рождение ребёнка
?.05.1911

Сын: Львов Макар Яковлевич

Отец ребёнка: Львов Яков Леонтьевич

Никольское, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Рождение ребёнка
14.03.1924

Дочь: Окунева Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Львов Яков Леонтьевич

Смерть
26.06.1962
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