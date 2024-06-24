Кривочкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Иван
Мать: не указана
Дочь: (Кривочкина) Юлия Филипповна
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич
Дочь: Маслова (Кривочкина) Александра Филиповна
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич
Дочь: Уварова (Кривочкина) Галина Филиповна
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич
Сын: Кривочкин Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич
Дочь: (Кривочкина) Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич
Дочь: (Кривочкина) Евфросинья Филипповна
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич
Дочь: Львова (Кривочкина) Клавдия Филипповна
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич
Сын: Кривочкин Иван Филиппович
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич
Дочь: Морозова (Кривочкина) Мария Филиповна
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич
Дочь: Давыдова (Кривочкина) Анна Филиповна
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич
Сын: Кривочкин Яков Филиппович
Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич