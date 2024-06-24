Кривочкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривочкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кривочкина) Юлия Филипповна

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова (Кривочкина) Александра Филиповна

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова (Кривочкина) Галина Филиповна

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1872

Сын: Кривочкин Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Рождение ребёнка
04.07.1875 ст.

Дочь: (Кривочкина) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1877 ст.

Дочь: (Кривочкина) Евфросинья Филипповна

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1879

Дочь: Львова (Кривочкина) Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Рождение ребёнка
31.05.1880

Сын: Кривочкин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Морозова (Кривочкина) Мария Филиповна

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Давыдова (Кривочкина) Анна Филиповна

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кривочкин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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