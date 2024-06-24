Давыдова (Кривочкина) Анна Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
14.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1909
Дочь: (Давыдова) Ульяна Ильинична
Отец ребёнка: Давыдов Илья Петрович
Смерть
Неизвестно