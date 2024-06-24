Давыдова (Кривочкина) Анна Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Кривочкина) Анна Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1861 г.р.

Мать

Муж

1886 г.р.

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Мать: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Илья Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Илья Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Илья Петрович

Бракосочетание
14.01.1909 ст.

Муж: Давыдов Илья Петрович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1909

Дочь: (Давыдова) Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: Давыдов Илья Петрович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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