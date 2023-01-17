Кривочкин Филипп Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривочкин Филипп Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Кривочкин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кривочкин Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1879

Дочь: Львова Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Морозова Мария Филиповна

Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Давыдова Анна Филиповна

Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кривочкин Яков Филиппович

Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Филипповна

Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Александра Филиповна

Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уварова Галина Филиповна

Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривочкин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1907
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