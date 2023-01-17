Кривочкин Филипп Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: Кривочкин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кривочкин Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1879
Дочь: Львова Клавдия Филипповна
Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Морозова Мария Филиповна
Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Давыдова Анна Филиповна
Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кривочкин Яков Филиппович
Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Филипповна
Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Александра Филиповна
Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уварова Галина Филиповна
Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривочкин Иван Филиппович
Мать ребёнка: Кривочкина Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1907