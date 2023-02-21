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Кривочкин Яков Филиппович
Кривочкин Яков Филиппович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
1916
Пол
Мужской
Отец
Кривочкин Филипп Прокопьевич
До 1861 г.р.
Мать
Кривочкина Анна Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Кривочкин Филипп Прокопьевич
Мать:
Кривочкина Анна Ивановна
Смерть
1916
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