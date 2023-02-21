Кривочкин Яков Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривочкин Яков Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Мать: Кривочкина Анна Ивановна

Смерть
1916
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