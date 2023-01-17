Кривочкин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Кривочкина Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.1909 ст.
Дочь: Слесарева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кривочкина Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1944