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Кривочкин Иван Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Мать: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1906 ст.

Сын: Кривочкин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Кривочкина Ксения Николаевна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1909 ст.

Дочь: Слесарева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кривочкина Ксения Николаевна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривочкина Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривочкина Юния Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1944
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