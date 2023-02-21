Кривочкин Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривочкин Григорий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Мать: Кривочкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1905 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Кривочкина Ольга Ивановна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.05.1906

Дочь: Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: Кривочкина Ольга Ивановна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1908 ст.

Сын: Кривочкин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Кривочкина Ольга Ивановна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1909 ст.

Сын: Кривочкин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Кривочкина Ольга Ивановна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривочкина Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1945
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