Кривочкин Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
09.04.1905 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Кривочкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1906
Дочь: Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: Кривочкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1908 ст.
Сын: Кривочкин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Кривочкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1909 ст.
Сын: Кривочкин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Кривочкина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1945