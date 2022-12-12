Морозова (Кривочкина) Мария Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
22.01.1907
NovNik1905-1909_s134
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Флегонтович
Рождение ребёнка
04.11.1908 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Флегонтович
Смерть
Неизвестно