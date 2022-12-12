Морозова (Кривочкина) Мария Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Кривочкина) Мария Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Кривочкин Филипп Прокопьевич

Мать: Кривочкина Анна Ивановна

Бракосочетание
22.01.1907

Муж: Морозов Дмитрий Флегонтович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Флегонтович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1908 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Морозов Дмитрий Флегонтович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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