Морозов Дмитрий Флегонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1907
Жена: Морозова Мария Филиповна
NovNik1905-1909_s134
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозова Мария Филиповна
Рождение ребёнка
04.11.1908 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Морозова Мария Филиповна
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно