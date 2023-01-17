Морозов Дмитрий Флегонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Дмитрий Флегонтович

Морозов Дмитрий Флегонтович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1907

Жена: Морозова Мария Филиповна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
NovNik1905-1909_s134
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозова Мария Филиповна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1908 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Морозова Мария Филиповна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close