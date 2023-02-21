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Львов Кузьма Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1903

Дата смерти

18.11.1961

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

Дети

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1933 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1903

Отец: Львов Яков Леонтьевич

Мать: Львова Клавдия Филипповна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Львова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Львова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Александра Кузьмична

Мать ребёнка: Львова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Львова Мария Дмитриевна

Военная служба
31.10.1941
Род войск: Инженерно-Саперные (Белорусский фронт) Воинское звание: старший сержант (командир подразделения) Дата рождения __.__.1903 Место рождения Татарская АССР, Акташский р-н, д. Н.-Никольск Мест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова Мария Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.11.1961