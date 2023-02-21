Львов Кузьма Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1903
Дата смерти18.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1903
Отец: Львов Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Александра Кузьмична
Мать ребёнка: Львова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1940
Военная служба
31.10.1941
Род войск: Инженерно-Саперные (Белорусский фронт) Воинское звание: старший сержант (командир подразделения) Дата рождения __.__.1903 Место рождения Татарская АССР, Акташский р-н, д. Н.-Никольск Мест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Львова Мария Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.11.1961