Львов Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1905
Дата смерти13.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1905
Отец: Львов Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
24.09.1927
Дочь: Матвеева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
16.06.1934
Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
12.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна
Военная служба
?.02.1943
Род войск: Разведка Воинское звание: Красноармеец-топораф Дата рождения __.__.1905 Место рождения Татарская АССР, Акташский р-н, п. Сосновка Место призыва Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1943
Сын: Львов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.06.1946
Дочь: Леванова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Львова Евдокия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.1971