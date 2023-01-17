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Львов Сергей Яковлевич

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Место рождения

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.10.1905

Дата смерти

13.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1905

Отец: Львов Яков Леонтьевич

Мать: Львова Клавдия Филипповна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1927

Дочь: Матвеева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
16.06.1934

Сын: Львов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
12.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна

Военная служба
?.02.1943
Род войск: Разведка Воинское звание: Красноармеец-топораф Дата рождения __.__.1905 Место рождения Татарская АССР, Акташский р-н, п. Сосновка Место призыва Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1943

Сын: Львов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
04.06.1946

Дочь: Леванова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Львова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.03.1971
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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