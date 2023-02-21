Матвеева (Львова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Львова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1927

Дата смерти

12.10.1978

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927

Отец: Львов Сергей Яковлевич

Мать: Львова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев ?

Смерть
12.10.1978
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