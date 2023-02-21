Матвеева (Львова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1927
Дата смерти12.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927
Отец: Львов Сергей Яковлевич
Мать: Львова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев ?
Смерть
12.10.1978