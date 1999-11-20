Львов Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Павел Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1934

Дата смерти

20.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1934

Отец: Львов Сергей Яковлевич

Мать: Львова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
26.02.1959

Сын: Львов Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1966

Сын: Львов Андрей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.11.1999
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