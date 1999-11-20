Львов Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1934
Дата смерти20.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1934
Отец: Львов Сергей Яковлевич
Мать: Львова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
26.02.1959
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1966
Мать ребёнка: не указана
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.11.1999