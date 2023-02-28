Львова (Балашева) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Балашева) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.02.1908 ст.

Дата смерти

24.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1908 ст.

Отец: Балашев Яков Стефанович

Мать: Балашева Анна Ильинична

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1927

Дочь: Матвеева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
16.06.1934

Сын: Львов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
12.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
23.10.1943

Сын: Львов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
04.06.1946

Дочь: Леванова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Сергей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.04.1988
Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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