Львова (Балашева) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1908 ст.
Дата смерти24.04.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1908 ст.
Отец: Балашев Яков Стефанович
Мать: Балашева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
24.09.1927
Дочь: Матвеева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
16.06.1934
Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
23.10.1943
Сын: Львов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
04.06.1946
Дочь: Леванова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Львов Сергей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1988