Львов Макар Яковлевич
Место рожденияНикольское, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Дата рождения?.05.1911
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1911
Отец: Львов Яков Леонтьевич
Никольское, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Екатерина Макаровна
Мать ребёнка: Львова Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Львова Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Львов Иван Макарович
Мать ребёнка: Львова Антонина Григорьевна
Военная служба
?.02.1942
Воинское звание: Рядовой Дата рождения __.__.1911 Дата и место призыва 26.06.1941 Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Посмотреть на карте Дата выбытия __.02.1942 Причина выбытия пропал без ве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1942