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Львов Макар Яковлевич

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Место рождения

Никольское, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация

Дата рождения

?.05.1911

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1911

Отец: Львов Яков Леонтьевич

Мать: Львова Клавдия Филипповна

Никольское, Альметьевский р-н, Татарстан республика, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: Львова Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Львов Николай Макарович

Мать ребёнка: Львова Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Львов Иван Макарович

Мать ребёнка: Львова Антонина Григорьевна

Военная служба
?.02.1942
Воинское звание: Рядовой Дата рождения __.__.1911 Дата и место призыва 26.06.1941 Акташский РВК, Татарская АССР, Акташский р-н Посмотреть на карте Дата выбытия __.02.1942 Причина выбытия пропал без ве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова Антонина Григорьевна

Смерть
?.02.1942
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