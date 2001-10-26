Окунева (Львова) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкунева (Львова) Антонина Яковлевна

Окунева (Львова) Антонина Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1924

Дата смерти

26.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924

Отец: Львов Яков Леонтьевич

Мать: Львова Клавдия Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Окунев Эдуард Николаевич

Отец ребёнка: Окунев Николай

Рождение ребёнка
30.06.1952

Сын: Окунев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Окунев Николай

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Окунев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунев Николай

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов
Смерть
26.12.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close