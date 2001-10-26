Окунева (Львова) Антонина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1924
Дата смерти26.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1924
Отец: Львов Яков Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1945
Отец ребёнка: Окунев Николай
Рождение ребёнка
30.06.1952
Сын: Окунев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Окунев Николай
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Окунев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Окунев Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов
Смерть
26.12.1994