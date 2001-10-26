Окунев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Около 1945 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Окунев Эдуард Николаевич

Мать ребёнка: Окунева Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
30.06.1952

Сын: Окунев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Окунева Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окунева Антонина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окунева Антонина Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор школы
Смерть
Неизвестно
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