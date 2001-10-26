Окунев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1945
Мать ребёнка: Окунева Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
30.06.1952
Сын: Окунев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Окунева Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окунева Антонина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Директор школы
Смерть
Неизвестно