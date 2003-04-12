Михайлова (Львова) Марина (Мария) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1908
Дата смерти12.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908
Отец: Львов Яков Леонтьевич
Бракосочетание
18.02.1927
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1927
Отец ребёнка: Михайлов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Михайлов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Михайлов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Михайлов Дмитрий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Связист
Смерть
12.04.2003