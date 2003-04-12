Михайлова (Львова) Марина (Мария) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Львова) Марина (Мария) Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1908

Дата смерти

12.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1908

Отец: Львов Яков Леонтьевич

Мать: Львова Клавдия Филипповна

Бракосочетание
18.02.1927

Муж: Михайлов Дмитрий Иванович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1927

Сын: Михайлов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлов Дмитрий Иванович

Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Михайлов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлов Дмитрий Иванович

Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Дмитрий Иванович

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Михайлов Дмитрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Связист
Смерть
12.04.2003
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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