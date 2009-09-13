Михайлов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1929
Дата смерти13.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929
Работа или профессия
Неизвестно
мастер производства Рудо-обогатительная фабрика
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриевская Любовь Александровна
Рождение ребёнка
09.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриевская Любовь Александровна
Смерть
13.09.2009