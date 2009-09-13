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Михайлов Василий Дмитриевич

Место рождения

Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1929

Дата смерти

13.09.2009

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1929

Отец: Михайлов Дмитрий Иванович

Мать: Михайлова (Львова) Марина (Мария) Яковлевна

Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
мастер производства Рудо-обогатительная фабрика
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриевская Любовь Александровна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриевская Любовь Александровна

Смерть
13.09.2009

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