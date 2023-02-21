Михайлов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Дмитрий Иванович

Михайлов Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1906

Дата смерти

24.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906

Отец: Михайлов Иван Иванович

Мать: Михайлова Гликерия Николаевна

Бракосочетание
18.02.1927

Жена: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1927

Сын: Михайлов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна

Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Михайлов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна

Сосновка, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Связист
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
24.03.1989
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close