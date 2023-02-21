Михайлов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1906
Дата смерти24.03.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906
Бракосочетание
18.02.1927
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1927
Мать ребёнка: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Михайлов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна
Рождение ребёнка
07.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Михайлова Марина (Мария) Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Связист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.03.1989