Перовский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1859
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859
Рождение ребёнка
15.03.1881 ст.
Сын: Перовский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1882 ст.
Сын: Перовский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Муравьева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.
Дочь: Перовская Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1890
Сын: Перовский Петр Васильевич
Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
23.02.1892
Дочь: Жарова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1896
Дочь: Стригалёва София Васильевна
Мать ребёнка: Перовская Лидия Павловна
Рождение ребёнка
15.06.1898
Сын: Перовский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Перовская Лидия Павловна
Рождение ребёнка
08.03.1906
Дочь: Швецова Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Перовская Лидия Павловна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перовская Лидия Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
1930
Кинешма, Кинешма, Ивановская область