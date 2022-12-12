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Перовский Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1859

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859

Отец: Перовский Иван Георгиевич

Мать: Перовская Мария Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1881 ст.

Сын: Перовский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
05.11.1882 ст.

Сын: Перовский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Муравьева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна

Рождение ребёнка
07.04.1888 ст.

Дочь: Перовская Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1890

Сын: Перовский Петр Васильевич

Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.02.1892

Дочь: Жарова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Перовская Серафима Васильевна

Рождение ребёнка
24.08.1896

Дочь: Стригалёва София Васильевна

Мать ребёнка: Перовская Лидия Павловна

Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Перовский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Перовская Лидия Павловна

Болотново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.03.1906

Дочь: Швецова Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Перовская Лидия Павловна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Развод
Неизвестно

Жена: Перовская Серафима Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перовская Серафима Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перовская Лидия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
1930
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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