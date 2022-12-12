Перовская Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти03.11.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.01.1859
Сын: Перовский Василий Иванович
Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Перовская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Беляева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Перовский Георгий Иванович
Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Перовская Павла Ивановна
Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1903 ст.
Велизанец, Дюпихская волость, Кинешемский уезд