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Перовская Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

03.11.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Перовский Павел Иванович

Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Сын: Перовский Василий Иванович

Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Перовская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Беляева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Перовский Георгий Иванович

Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Перовская Павла Ивановна

Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перовский Иван Георгиевич

Смерть
03.11.1903 ст.
Велизанец, Дюпихская волость, Кинешемский уезд
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