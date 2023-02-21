Перовский Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти27.05.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
02.11.1897
Дочь: Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна
Рождение ребёнка
19.03.1899
Сын: Перовский Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна
Рождение ребёнка
24.12.1900 ст.
Дочь: Перовская Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна
Ряполово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.05.1903
Сын: Перовский Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна
Рождение ребёнка
04.02.1905
Дочь: Перовская Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна
Рождение ребёнка
11.10.1913 ст.
Дочь: Перовская Зинаида Георгиевна
Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1919