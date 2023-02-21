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Перовский Георгий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

27.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Перовский Иван Георгиевич

Мать: Перовская Мария Петровна

Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна

Рождение ребёнка
19.03.1899

Сын: Перовский Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна

Рождение ребёнка
24.12.1900 ст.

Дочь: Перовская Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна

Ряполово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.05.1903

Сын: Перовский Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна

Мокрое, Рылеевская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1905

Дочь: Перовская Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1913 ст.

Дочь: Перовская Зинаида Георгиевна

Мать ребёнка: Перовская Вера Александровна

Мокрое, Рылеевская волость, Галичский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перовская Вера Александровна

Смерть
27.05.1919
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