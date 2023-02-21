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Перовский Иван Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1899

Дата смерти

06.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1899

Отец: Перовский Георгий Иванович

Мать: Перовская Вера Александровна

Рождение ребёнка
01.06.1923

Сын: Перовский Борис Иванович

Мать ребёнка: Перовская Ольга Павловна

Рождение ребёнка
28.01.1926

Дочь: Перовская Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Перовская Ольга Павловна

Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.07.1930

Сын: Перовский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Перовская Ольга Павловна

Клоны, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перовская Ольга Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Смерть
06.08.1946