Перовский Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1899
Дата смерти06.08.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1899
Рождение ребёнка
01.06.1923
Мать ребёнка: Перовская Ольга Павловна
Рождение ребёнка
28.01.1926
Дочь: Перовская Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Перовская Ольга Павловна
Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.07.1930
Сын: Перовский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Перовская Ольга Павловна
Клоны, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перовская Ольга Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Смерть
06.08.1946