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Перовский Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1923

Отец: Перовский Иван Георгиевич

Мать: Перовская Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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