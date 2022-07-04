Перовская (Назаретская) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти21.09.1982
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1907 по 1915
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
обучалась в Юрьевецкой женской гимназии
Работа или профессия
С 1916 по 1918
учительница Пучежской школы
Работа или профессия
С 1918 по 1929
Ячмень, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
учительница Ячменской школы
Рождение ребёнка
01.06.1923
Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
28.01.1926
Дочь: Перовская Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич
Работа или профессия
С 1929 по 1931
учительница Клоновской школы
Рождение ребёнка
08.07.1930
Сын: Перовский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич
Работа или профессия
С 1931 по 1933
Зарайское, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
учительница Зарайской школы
Работа или профессия
С 1933
Тарасиха, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
учительница Тарасихинской начальной школы
Смерть
21.09.1982