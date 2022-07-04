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Перовская (Назаретская) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

21.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Назаретский Павел Иванович

Мать: Назаретская (Изюмова) Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перовский Иван Георгиевич

Образование
С 1907 по 1915
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
обучалась в Юрьевецкой женской гимназии
Работа или профессия
С 1916 по 1918
Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
учительница Пучежской школы
Работа или профессия
С 1918 по 1929
Ячмень, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
учительница Ячменской школы
Рождение ребёнка
01.06.1923

Сын: Перовский Борис Иванович

Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
28.01.1926

Дочь: Перовская Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич

Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
С 1929 по 1931
Клоны, Лухский муниципальный район, Ивановская область
учительница Клоновской школы
Рождение ребёнка
08.07.1930

Сын: Перовский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Перовский Иван Георгиевич

Клоны, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
С 1931 по 1933
Зарайское, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
учительница Зарайской школы
Работа или профессия
С 1933
Тарасиха, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
учительница Тарасихинской начальной школы
Смерть
21.09.1982

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