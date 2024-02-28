город Юрьевец, город Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Юрьевец

Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Города
12ЮРЬЕВЕЦ (ЮРЬЕВЕЦ-ПОВОЛЖСКИЙ). Уездный.На прав. бер. р. Волги.89714550113541513Церквей православных 14. Начальных народных училищ 2. Больница. Почтовая и телеграфная станции. Базары раз в неделю. Ярмарка. Пристань. Фабрика льнопрядильная. Водочный и Показать все
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Юрьевецкий район
5184Юрьевецгород57°19'43°06'O-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Юрьевецкий муниципальный район, Юрьевецкое городское поселение
24637101001г Юрьевецгород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close