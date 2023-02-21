Назаретская (Изюмова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Назаретский Александр Павлович
Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Смирнитская Анна Павловна
Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Назаретский Иван Павлович
Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1886
Дочь: Дивногорская Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лебедева Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Перовская Ольга Павловна
Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпинская Александра Павловна
Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреевская Мария Павловна
Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно