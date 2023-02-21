Назаретская (Изюмова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаретская (Изюмова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Назаретский Александр Павлович

Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Смирнитская Анна Павловна

Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Назаретский Иван Павлович

Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1886

Дочь: Дивногорская Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лебедева Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Перовская Ольга Павловна

Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпинская Александра Павловна

Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреевская Мария Павловна

Отец ребёнка: Назаретский Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаретский Павел Иванович

Смерть
Неизвестно