Назаретский Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаретский Иван Павлович

Назаретский Иван Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Назаретский Павел Иванович

Мать: Назаретская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1913

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Назаретская Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.12.1914

Сын: Назаретский Павел Иванович

Мать ребёнка: Назаретская Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаретская Евдокия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
1915
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close