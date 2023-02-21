Назаретский Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1915
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
07.08.1913
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Назаретская Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.12.1914
Сын: Назаретский Павел Иванович
Мать ребёнка: Назаретская Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
1915