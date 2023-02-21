Назаретская (Акатова) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1913
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Назаретский Иван Павлович
Рождение ребёнка
09.12.1914
Сын: Назаретский Павел Иванович
Отец ребёнка: Назаретский Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно