Назаретская (Акатова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаретская (Акатова) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1913

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Назаретский Иван Павлович

Рождение ребёнка
09.12.1914

Сын: Назаретский Павел Иванович

Отец ребёнка: Назаретский Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаретский Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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