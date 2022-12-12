Перовская (Поспелова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1876
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1876
Рождение ребёнка
02.11.1897
Дочь: Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1899
Сын: Перовский Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1900 ст.
Дочь: Перовская Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович
Ряполово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.05.1903
Сын: Перовский Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1905
Дочь: Перовская Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1913 ст.
Дочь: Перовская Зинаида Георгиевна
Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952