Перовская (Поспелова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перовская (Поспелова) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1876

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1876

Отец: Поспелов Александр Иванович

Мать: Поспелова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1899

Сын: Перовский Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1900 ст.

Дочь: Перовская Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович

Ряполово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.05.1903

Сын: Перовский Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович

Мокрое, Рылеевская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1905

Дочь: Перовская Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1913 ст.

Дочь: Перовская Зинаида Георгиевна

Отец ребёнка: Перовский Георгий Иванович

Мокрое, Рылеевская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перовский Георгий Иванович

Смерть
1952
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