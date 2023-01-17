Поспелова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти14.05.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1875
Дочь: Поспелова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1876
Дочь: Перовская Вера Александровна
Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1878
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1880
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1881
Сын: Поспелов Борис Александрович
Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1885
Дочь: Лебедева Анна Александровна
Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1910
Буй, город Буй, Костромская область