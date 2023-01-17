Поспелова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

14.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1875

Дочь: Поспелова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1876

Дочь: Перовская Вера Александровна

Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1878

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1880

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1881

Сын: Поспелов Борис Александрович

Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1885

Дочь: Лебедева Анна Александровна

Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Поспелов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Александр Иванович

Смерть
14.05.1910
Буй, город Буй, Костромская область
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