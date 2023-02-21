Поспелов Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1881
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1881
Рождение ребёнка
15.12.1904
Сын: Поспелов Василий Борисович
Мать ребёнка: Поспелова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
08.08.1908
Дочь: Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Поспелова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
12.10.1910
Сын: Поспелов Сергей Борисович
Мать ребёнка: Поспелова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
13.06.1916
Сын: Поспелов Николай Борисович
Мать ребёнка: Поспелова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1918