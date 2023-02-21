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Поспелов Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1881

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1881

Отец: Поспелов Александр Иванович

Мать: Поспелова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
15.12.1904

Сын: Поспелов Василий Борисович

Мать ребёнка: Поспелова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
08.08.1908

Дочь: Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Поспелова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
12.10.1910

Сын: Поспелов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Поспелова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
13.06.1916

Сын: Поспелов Николай Борисович

Мать ребёнка: Поспелова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поспелова Лидия Васильевна

Смерть
После 1918
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