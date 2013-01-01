Поспелова Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1904

Сын: Поспелов Василий Борисович

Отец ребёнка: Поспелов Борис Александрович

Рождение ребёнка
08.08.1908

Дочь: Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Поспелов Борис Александрович

Рождение ребёнка
12.10.1910

Сын: Поспелов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Поспелов Борис Александрович

Рождение ребёнка
13.06.1916

Сын: Поспелов Николай Борисович

Отец ребёнка: Поспелов Борис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов Борис Александрович

Смерть
Неизвестно
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