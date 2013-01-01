Поспелова Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1904
Сын: Поспелов Василий Борисович
Отец ребёнка: Поспелов Борис Александрович
Рождение ребёнка
08.08.1908
Дочь: Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Поспелов Борис Александрович
Рождение ребёнка
12.10.1910
Сын: Поспелов Сергей Борисович
Отец ребёнка: Поспелов Борис Александрович
Рождение ребёнка
13.06.1916
Сын: Поспелов Николай Борисович
Отец ребёнка: Поспелов Борис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно