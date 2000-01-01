Лебедева (Поспелова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1885
Рождение ребёнка
01.01.1908
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Лебедев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
31.03.1910
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Лебедев Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно