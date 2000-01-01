Лебедева (Поспелова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Поспелова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1885

Отец: Поспелов Александр Иванович

Мать: Поспелова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1908

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Лебедев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
31.03.1910

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Лебедев Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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